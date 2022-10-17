Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta, maça ilk 11 başlayan ve istenen performansı gösteremeyen Dele Alli, oyundan alınırken siyah-beyazlı taraftarlarca ıslıklı protestoya maruz kaldı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar, puanını 19'a yükseltti ve 3. sıraya yerleşti. Trabzonspor ise 18 puanla 5. sırada yer aldı.

Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısında sergilediği performans taraftarları memnun etmedi. Kritik mücadeleyi izlemek için Vodafone Park Stadı'nı dolduranlar, özellikle teknik direktör Valerien Ismael aleyhine tezahüratta bulundu.

Fransız çalıştırıcıyı istifaya davet eden Beşiktaşlı bir grup taraftarın tepksinden Dele Alli de nasibini aldı. Beşiktaş'ın büyük umutlarla Everton'dan kiraladığı İngiliz yıldız Dele Alli, dün geceki derbinin etkisiz isimlerinden birisi oldu.

ISLIKLANDI

Takvim'de yer alan habere göre 67. dakikada yerini Cenk Tosun'a bırakan Dele Alli, Vodafone Park'ta siyah-seyazlı taraftarlar tarafından ıslıklanarak protesto edildi.

Dele Alli üzgün bir şekilde kulübedeki yerine geçmek zorunda kaldı. İngiliz yıldızın performansına sosyal medyadan da tepki var. Alli için "Sahada hiç enerjisi yok. Bu takım bunu kaldıramaz" denildi.