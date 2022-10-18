BEŞİKTAŞ HABERİ: Rachid Ghezzal Galatasaray maçında oynayacak mı?
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında sakatlanan Rachid Ghezzal ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusunun, 2 hafta sonra oynanacak olan Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Ghezzal'ın son durumu belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 18.10.2022- 11:31
GHEZZAL, GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Rachid Ghezzal, 7 maçlık aradan sonra Trabzonspor maçıyla birlikte ilk 11'de şans bulmuştu. İlk devrenin sonuna doğru sakatlanan futbolcunun yapılan tetkikler ve çekilen MR'ından sonra 2 hafta oynayamayacağı belli oldu. Hatayspor ve Ümraniyespor maçlarında oynaması beklenmeyen futbolcu için Galatasaray derbisi ise belirsiz.
GHEZZAL'A YAKIN TAKİP
Beşiktaş teknik heyeti futbolcunun durumunu yakından takip edecek. 30 yaşındaki futbolcunun 5 Kasım'da Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbi maçta oynayabilecek düzeye gelmesi için seferberlik ilan edilecek. Derbide kadroda olması beklenen Ghezzal, 4 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.