BEŞİKTAŞ HABERİ: Rachid Ghezzal Galatasaray maçında oynayacak mı?

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında sakatlanan Rachid Ghezzal ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusunun, 2 hafta sonra oynanacak olan Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Ghezzal'ın son durumu belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.10.2022- 11:31