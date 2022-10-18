SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin 65. dakikasından itibaren ise siyah-beyazlı taraftarlar Valerien Ismael'i istifaya çağırmıştı. Maç sonunda ise Sergen Yalçın sesleri yükselirken, Yalçın bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş 'ın Trabzonspor ile oynadığı dev maça taraftarlar damga vurdu. Siyah-beyazlı tribünlerin ilk tepkisi Valerien Ismael 'e oldu. Karşılaşmanın 64'üncü dakikasında henüz değişiklik yapmayan Valerien Ismael'e yönelik "Ismael uyuma, değişiklik yapsana" tezahüratları tribünlerde yükseldi. Siyah-beyazlı taraftarlar Valerien Ismael'in oyundan aldığı Dele Alli'yi ıslıklayarak tepki gösterdi.Beşiktaş'ta taraftarlar maçın son dakikalarında Valerien Ismael'e yönelik istifa şeklinde bağırdı. Bu sırada tribünlerde bazı taraftarlar " Sergen Yalçın " tezahüratlarında bulundu. Maç sonunda taraftarın istifa tezahüratlarına cevap veren teknik adam, "Türkçe bilmiyorum, maç hakkında konuşmak istiyorum" diye konuştu.

SERGEN YALÇIN SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Milliyet'in haberine göre Beşiktaş'ın eski Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı tribünlerin Valerien Ismael'i istifaya çağırıp, kendisi lehine tezahüratta bulunmasını normal karşıladı, ancak Fransız teknik adama arka çıktı.

Yalçın, "Taraftar istediği gibi bağırır, engelleyemezsiniz. Bu oyunda tepki de var, övgü de... Doğal karşılamak gerekir. Taraftar eleştirebilir, kızabilir, bu oyunun doğasında var. Bunlar, futbolun içinde olan doğal tepkilerdir. Kaldı ki Beşiktaş iyi bir takım... Bence zirvenin de en büyük ortaklarındandır. Öyle kalkıp, ah vahlar çekilecek bir tablo yok ki ortada. Puan cetveline baktığımızda herkesin hedefte olduğunu görüyoruz, yani herkes birbirine yakın... Öyle karalar bağlamaya da gerek yok" ifadelerini kullandı.