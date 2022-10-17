Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Siyah beyazlılarda golcü futbolcu Wout Weghorst, derbide sakatlık yaşamıştı. Yıldız oyuncunun sahalardan 10 gün uzak kalacağı öğrenildi.

Detayları canlı yayında aktaran A Spor muhabiri Sercan Dikme, "Stadyumdan ayrılırken sekiyordu. Adelesinde bir problem var ve ödem oluşmuş durumda. Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Ghezzal ile ilgili olarak da Hatayspor maçı dışında bir sonraki maç olan Ümraniyespor maçında da oynamasını beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

RESMİ AÇIKLAMA DA GELDİ

"Rachid Ghezzal ile Wout Weghorst'un Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın Trabzonspor ile oynadığı müsabakanın 44. dakikasında sol uyluğunda ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır.

Aynı müsabakanın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Wout Weghorst'un uyluk iç adalesinde (adductor brevis) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Rachid Ghezzal ile Wout Weghorst'un tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır."