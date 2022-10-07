Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Teknik Direktörümüz Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maç için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Giresun'a gidecek.