Sezona bomba gibi bir başlangıç yapan Beşiktaş, buna karşın Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak büyük kayıp yaşadı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, bu düşüşün ardından taraftarlarca istifaya davet edilmişti. Yönetim, Fransız çalıştırıcıyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, teknik direktör Valerien Ismael ile yola devam ediyor.

2-2 sonuçlanan Trabzonspor maçının bitiş düdüğü ile Vodafone Park'taki siyah beyazlı taraftarlar Fransız teknik adamı istifaya davet etti.

Muhabirimiz Sercan Dikme'nin haberine göre; Valerien Ismael aleyhine yapılan tezahüratlar sonrası durum değerlendirmesi yapan yönetim kurulundan, Fransız çalıştırıcıya destek kararı çıktı.

Başkan Çebi, geçen hafta yaptığı basın toplantısında da, Ismael'e olan güvenini dile getirerek, "Bu seneki şampiyonluğu, Valerien Ismael ile kaldırma planı dışında bir plan içinde değilim. Yönetim kurulumda değil. Hocamızla yola devam etmeyi ve bu sene şampiyonluğu Ismael ile birlikte kaldırmayı planladın. Fikrimde bir değişiklik yok." ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor maçı, Valerien Ismael'in siyah beyazlı takımın başında çıktığı 18. karşılaşma oldu. Bu 18 maçta 8 galibiyet alan Beşiktaş, 8 kez berabere kalırken, 2 mağlubiyet aldı. Siyah beyazlılar, Trabzonspor beraberliği ile ligde 10. haftayı 19 puan ile tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.