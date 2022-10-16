Süper 'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 2-2 sona erdi. Dev derbiden sonra siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ismael'in sözleri:



%60 ile topa sahip olduk. Top sizdeyken rakipten fazla koşamazsınız.

Bugün iyi bir performans gösterdik ancak kazanamadık. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Basit hatalar yaptığınızda bu sonuçlar kaçınılmaz. Bu hatalar da bu oyununun bir parçası. Son ana kadar galip gelebilirdik.

Türkçe anlamadığım için maç hakkında konuşmak istiyorum.