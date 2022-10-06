BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den Dele Alli çıkışı! "Pişman olacaklar"

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Süper Lig'de 9. haftada Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Dele Alli'nin performansı beklentilerin altında kaldı. Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Ismael, "Önümüzdeki maçlarda daha üretken olacak ve bize çok katkı sağlayacak. Onu acımasızca eleştirenler büyük hata yaptıkları için utanacaklar." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2022- 06:40