Beşiktaş'ta sürpriz N'Koudou gelişmesi! Dönüş tarihi...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Kevin N'Koudou ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Kamerun Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası tedavisine başlanan ve geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen deneyimli futbolcunun dönüş tarihi netleşiyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2022- 11:06