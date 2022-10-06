Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ta sürpriz N'Koudou gelişmesi! Dönüş tarihi...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Kevin N'Koudou ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Kamerun Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası tedavisine başlanan ve geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen deneyimli futbolcunun dönüş tarihi netleşiyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
İki ezeli rakip, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleden golsüz berabere ayrılarak puanları paylaştı.
Bu sonuçla puanını 15'e yükselten Kara Kartal'da gözler Giresunspor maçına çevrildi.