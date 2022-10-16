Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber!
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan ve 2-2 biten Beşiktaş - Trabzonspor derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Ghezzal'dan kötü haber geldi. Cezayirli futbolcu 10 gün sahalaran uzak kalacak. (BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.10.2022- 23:53 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022- 00:02
Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 2-2 sona erdi.
Beşiktaş'ta ilk yarının son anlarında sakatlanan Ghezzal'dan kötü haber geldi.
Cezayirli futbolcu 10 gün sahalardan uzak kalacak.