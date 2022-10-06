Beşiktaş Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor!

Beşiktaş Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2022- 13:25