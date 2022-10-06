Beşiktaş Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 06.10.2022- 13:25
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Giresunspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.