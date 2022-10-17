Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi! Sözleşmesi...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de son olarak Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılarda Salih Uçan için filaş bir detay ortaya çıktı. İşte son detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2022- 06:40