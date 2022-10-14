Beşiktaş Trabzonspor maçına hazırlanıyor!

Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2022- 15:43