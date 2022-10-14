Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon ve koşu çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (15 Ekim) saat 17.00'de basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.