Beşiktaş'ın aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti. Siyah-beyazlıların teknik direktör adayları arasında yer alan Sergen Yalçın, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve "Ben Beşiktaşlıyım, Beşiktaş'ın hocası varken konuşmam yanlış olur. Benim her zaman isteyeceğim şey Beşiktaş'ın başarılı olmasıdır." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael yerine düşünülen isimlerin başında Sergen Yalçın geliyor. Siyah-beyazlılarla şampiyonluk yaşayan teknik direktör A Spor'a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yalçın açıklamalarında, "Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın başında bir teknik direktör varken bu konularla ilgili konuşmam yanlış olur. Ben Beşiktaş'ın evladıyım. Benim her zaman isteyeceğim şey Beşiktaş'ın başarılı olmasıdır." dedi.