Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, "Valerien Ismael hocaya güveniyorum. Kupayı ve şampiyonluğu hocamız ile kaldırmayı planlıyoruz. Yola devam ediyoruz, fikrimde bir değişiklik yok." dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.Bir önceki TFF seçiminde başkan olmam için teklif geldi ancak Beşiktaş benim için kutsal. Zor durumda olduğumuz bu dönemlerde burada kalmam gerektiğini düşündüm. Önümüzdeki seçimlerde TFF başkanlığı ile alakalı bir planım yok.

Valerien Ismael hocaya güveniyorum. Kupayı ve şampiyonluğu hocamız ile kaldırmayı planlıyoruz. Yola devam ediyoruz, fikrimde bir değişiklik yok.

Son zamanlarda bir algı operasyonu yürütülüyor. Valerien Ismael'i başka bir duruma düşürmek istiyorlar. Bir sosyal medya tarafı bir de yazılı basın tarafı var.