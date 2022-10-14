Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael açıklaması!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, "Valerien Ismael hocaya güveniyorum. Kupayı ve şampiyonluğu hocamız ile kaldırmayı planlıyoruz. Yola devam ediyoruz, fikrimde bir değişiklik yok." dedi.
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