Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael'den Trabzonspor maçında Gedson Fernandes sürprizi!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah beyazlılarda derbi hazırlıkları sürerken teknik direktör Valerien Ismael, zorlu mücadelede Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'e özel görev verecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılar sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş'ın derbi hazırlıklarını başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ziyaret etti.