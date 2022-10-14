Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den Trabzonspor maçında sürpriz karar! 2766 gün sonra...
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael'den sürpriz bir karar gelecek. İşte 2766 gün sonra yaşanacak o gelişme...(BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarını sürdürürken zorlu karşılaşmanın stratejisi de yavaş yavaş şekillenmeye başladı.
Teknik Direktör Valerien Ismael'in zorlu maçta savunmada hangi ikiliye görev vereceği netleşiyor.