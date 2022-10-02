Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Yönetimden Fenerbahçe derbisi kararı! Rahatsız oldular
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta maçında Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar ezeli rakibini yenip 2 maçlık galibiyet hasretine son vermek ve taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Prim haberleri konusunda rahatsız olan yönetim, derbi öncesinde ise flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Vodafone Park'ta oynanacak dev derbi öncesi siyah-beyazlı yönetim de dikkati çeken bir karar aldı.
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ DERBİYE TAM KADRO
Siyah beyazlı yöneticiler, hafta boyunca antrenmanları yakından takip etmiş ve takıma destek vermişti.