Beşiktaş'ta stoper problemi! Trabzonspor'a karşı kim oynayacak?

NECİP VE WELİNTON'U DÜŞÜNDÜ AMA…

Bu görev için Necip Uysal ve Welinton'ı da düşünen ancak o zaman da Tayyip Talha'nın yerini değiştirmesi gereken İsmael, bunun genç oyuncuya olumsuz etkisi olacağına karar verdi.