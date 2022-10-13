Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ta stoper problemi! Trabzonspor'a karşı kim oynayacak?
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekip savunmada sorun yaşıyor. Giresunspor maçında sakatlanan Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan, derbide forma giyemeyecek. Teknik direktör Valerien Ismael, problemi Montero ile çözmeyi planlıyor. İşte detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Vodafone Park'ta oynanacak zorlu mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.
Zorlu mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael kararını verdi.