Beşiktaş'ta tüm gözler hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçına çevrildi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael değişikliğe gidiyor! İşte derbinin şifresi
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u konuk edecvek. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların Fransız teknik direktörü Valerien Ismael sistemde değişikliğe gidiyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Giresun karşılaşmasını kazanarak üç haftalık kazanamama stresini sona erdiren siyah-beyazlılarda tek hedef, son şampiyonu mağlup ederek yükselişini sürdürmek.
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor'a sürpriz yapıp aslında oynatmak istediği 3-4-3 üzerinde çalışıyor.