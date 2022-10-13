Wout Weghorst'la birlikte Beşiktaş'ın en önemli gol kozlarından biri olarak görülen Cenk Tosun sezon başından beri yedek kulübesine adeta demir attı.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun sıkıntısı!
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Cenk Tosun'un, büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı öğrenildi. Sezon başından beri yedek kulübesine adeta demir atan milli futbolcunun, bu durumdan rahatsızlık duyduğu aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılardaki 3. dönemini yaşayan golcü oyuncu, teknik direktör Valerien Ismael'in Weghorst'tan vazgeçememesi nedeniyle süre bulmakta çok zorlanıyor.