Siyah-beyazlılarda tüm gözler hafta sonunda oynanacak Trabzonspor derbisine çevrildi.
BEŞİTKAŞ HABERİ: Valerien Ismael'den flaş karar! Trabzonspor maçında...
Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Beşiktaş'ta Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın sakatlığı nedeniyle Trabzonspor karşılaşmasında kimin oynayacağı merak konusu oldu. İşte Valerien Ismael'in stoper konusundaki kararı... (BJK spor haberi)
Giresunspor maçında önce Romain Saiss, ardından onun yerine oyuna giren Emrecan Uzunhan sakatlık geçirdi.
Emrecan Uzunhan karşılaşmayı sakat sakat tamamladı. Genç stoperin sağ arka adelesinde gerilme ve kanama tespit edildi.