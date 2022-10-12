Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıkladı. Buna göre Beşiktaş-Trabzonspor maçını Ali Şansalan yönetecek.
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 12.10.2022- 13:11 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022- 13:19
Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçı Ali Şansalan yönetecek.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
Alanyaspor - Antalyaspor: Y. Kemal Uğurlu
Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa - Adana Demirspor: T. Kaan Numanoğlu
Konyaspor - Gaziantep: Çağdaş Altay
Kayserispor - Galatasaray: Arda Kardeşler
Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar
Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan
Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek
Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler