Beşiktaş Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti! İdmanda Rodrigo Tello sürprizi

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile siyah-beyazlı ekibin eski futbolcusu Rodrigo Tello da izledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.09.2022- 17:44