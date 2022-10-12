BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den eleştirilere yanıt! "Daha ne olsun?"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den eleştirilere yanıt! "Daha ne olsun?"

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta geride kalırken, Beşiktaş topladığı 18 puanla averaj farkıyla 2. sırada yer aldı. Buna karşın teknik direktör Valerien Ismael, 3 maç üst üste kazanamamasının ardından eleştirilerin odağında kalmıştı. Fransız çalıştırıcı eleştirilerin yersiz olduğunu ve sadece işine odaklandığını dile getirdi. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.10.2022- 06:40