Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'un konuğu oldu. Mücadeleyi 1-0 kazanan siyah-beyazlı ekip 2 oyuncusunu sakatlıklardan dolayı kaybetti. Kulüpten Emrecan Uzun ve Romain Saiss için resmi açıklama yapıldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'un konuğu oldu. Mücadeleyi 1-0 kazanan siyah-beyazlı ekip 2 oyuncusunu sakatlıklardan dolayı kaybetti. Kulüpten Emrecan Uzun ve Romain Saiss için resmi açıklama yapıldı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklama:

Futbol A Takımımızın Bitexen Giresunspor ile oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Romain Saiss'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde vastus lateralis adalesinde gerilme ve ödem, aynı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Emrecan Uzunhan'ın biseps femoris adelesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir.



Romain Saiss ile Emrecan Uzunhan'ın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır.