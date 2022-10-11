Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönerek rahat bir nefes alan Beşiktaş'ta tüm gözler pazar günü Vodafone Park'ta Trabzonspor'la oynanacak dev maça çevrildi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal'a 2 müjde birden! Trabzonspor maçında...
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Ligde zirve mücadelesi veren iki takım da 3 puan için sahaya çıkacak. Zorlu karşılaşma öncesinde siyah beyazlı ekibe müjdeli bir haber geldi. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'de zirveyi hedefleyen Kartal, Karadeniz ekibini de yenerek yükselişini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
Siyah-beyazlı takım zorlu randevuya ideal hücum hattıyla çıkacak. Giresunspor maçında ikinci yarıda görev yapan Rachid Ghezzal ve Kevin Nkoudou'nun Trabzonspor'a karşı takımdaki yerlerini alacakları belirlendi.