Giresunspor maçı sonrası takıma 2 günlük izin veren Valerien Ismael, oyuncularına adeta bir ev ödevi verdi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael taktiğini belirledi! Trabzonspor derbisinde...
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, derbiye özel yeni sistemle sahaya çıkacak. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Ismael, futbolcularından 10. haftadaki rakipleri olan Trabzonspor'u dikkatlice izlemelerini istedi.
Futbolcularına izin veren Ismael ise kendi izin yapamadığı gibi teknik ekibinden ve analiz ekibinden de rakiplerini incelemelerini istedi.