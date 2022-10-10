Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dele Alli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ HABERİ: İngilizler şok gerçeği açıkladı! İşte Dele Alli'nin performansının sebebi
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dele Alli'nin İngiltere'de başarısız olma nedeni ortaya çıktı. 26 yaşındaki oyuncu, sezon başında Everton'dan siyah beyazlılara kiralanmıştı. İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig'de gösterdiği oyunla büyük eleştiri alan Dele Alli'nin, kötü performansının sebebi belli oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar, yıldız orta sahayı Everton'dan 1 yıllığına kiralamıştı.