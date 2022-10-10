BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'in zor kararı! Stoper konusunda...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Süper Lig'de son olarak Giresunspor deplasmanından 3 puanla dönen Beşiktaş'ta savunma krizi ortaya çıktı. Önce Saiss daha sonra da Emrecan Uzunhan'ın sakatlığının ardından Valerien Ismael'in Trabzonspor maçında nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. İşte son detaylar... (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2022- 06:40