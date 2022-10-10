Giresun'u yenip, kötü gidişine "Dur" diyen Beşiktaş'ın şanssızlık yakasını bırakmıyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'in zor kararı! Stoper konusunda...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Süper Lig'de son olarak Giresunspor deplasmanından 3 puanla dönen Beşiktaş'ta savunma krizi ortaya çıktı. Önce Saiss daha sonra da Emrecan Uzunhan'ın sakatlığının ardından Valerien Ismael'in Trabzonspor maçında nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. İşte son detaylar... (BJK SPOR HABERLERİ)
Giresun'u yenip, kötü gidişine "Dur" diyen Beşiktaş'ın şanssızlık yakasını bırakmıyor.
Siyah-beyazlılar, Ghezzal ve N'Koudou'nun iyileşmesine sevinemeden Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın sakatlıklarıyla yıkıldı.
Giresunspor maçında adale sorunu yaşayan iki futbolcu da haftaya Vodafone Park'ta Trabzonspor'la oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.