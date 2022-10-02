Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak F.Bahçe derbisine çevrilirken, teknik direktör Valerien İsmael de oyuncularından "90 dakika baskı" yapmalarını istedi.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael reçeteyi yazdı! Fenerbahçe derbisinde...
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılar zorlu maçta rakibini geçip 3 puanın sahibi olmak istiyor. Teknik Direktör Valerien Ismael, kritik karşılaşma öncesi oyuncularına galibiyet reçetesini verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta en büyük dezavantaj tek bir oyun planı ve ikinci yarılarda yaşanan düşüş olarak ön plana çıkıyor.
Fotomaç'ın haberine göre, Ismael bu sorunu F.Bahçe maçında çözmeye hazırlanıyor.