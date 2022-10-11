Beşiktaş'a transfer döneminin son saatlerinde kiralık olarak kazandırılan Tayfur Bingöl, Kara Kartal'daki kariyerine önemli bir başlangıç yapmıştı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da Tayfur Bingöl kararı!
Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, performansıyla beğeni toplamıştı. Öte yandan yönetim, 29 yaşındaki futbolcu için kararını da verdi. İşte ayrıntılar...
Normal şartlarda sol bek hattı için alınan Tayfur, sağ bek ve orta sahadaki etkili futboluna bir de sağ ön bölgesini de ekledi.
Giresunspor karşılaşmasında Jackson Muleka'nın yerine ilk 11'de başlayan Tayfur, mücadeleci görüntüsü ve yüksek formuyla teknik direktör Valerien Ismael'i memnun etti.