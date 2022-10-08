Süper Lig'in 9.haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'un konuğu olacak. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael önemli açıklamalarda bulundu. Fransız çalıştırıcı, "Ghezzal'ı ilk 11'de görmeyi ben de istiyorum ama 1 ay süren bir sakatlıktan çıktı. Fenerbahçe karşısında risk aldık" ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 9.haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'un konuğu olacak. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Valerien Ismael'in sözleri:

"Beşiktaş gibi büyük bir takımın her zaman galip gelmesi gerekiyor, galibiyet aldığınızda mutlu olursunuz, kaybedince ise mutsuz. Biz burada tekrar kazanmak istiyoruz."

"Ghezzal'ı ilk 11'de görmeyi ben de istiyorum ama 1 ay süren bir sakatlıktan çıktı. Fenerbahçe karşısında risk aldık. Onu sadece bir maçta değil, tüm sezon kullanacağız. Bu konu hassas bir konu. Bu hafta daha fazla idman yaptı, umarım onun için daha güzel olur."