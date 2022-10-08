Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 1-0'lık skorla siyah beyazlıların galibiyetiyle sonuçlanan mücadelenin ardından Tayfur Bingöl açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Diğer haftalarda 3 puanı haketmiştik ama alamamıştık. Elimizden geleni yaptık, savaştık. Sürekli olarak kazanmak istiyoruz ve şampiyon olmak istiyoruz. Trabzonspor maçı bizim için iyi bir maç olur, taraftarlarımızla beraber kazanmaya çalışacağız. Valerien Ismael hocamızla beraber şampiyon olmak istiyoruz.