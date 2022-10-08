Süper Ligi 'n 9. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Giresunspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Beşiktaş maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de canlı yayınlanıyor.











GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ



Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görkem, Kuwas, Sainz, Bajic



Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Dele, Tayfur, Redmond, Weghorst

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapıyor. Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.