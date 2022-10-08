GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Giresunspor - Beşiktaş maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de canlı yayınlanıyor.
GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görkem, Kuwas, Sainz, Bajic
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Dele, Tayfur, Redmond, Weghorst
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapıyor. Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.