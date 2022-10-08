Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından takımının galibiyet golünü atan Tayyip Talha Sanuç, siyah beyazlı formayla şampiyon olmak istediğini söyledi.

İşte o sözler...

"İlk golümü attığım için çok mutluyum, ben sadece bu formayla şampiyon olmak istiyorum. Gol yemediğimiz için de çok mutluyum. Bu sahada oynamak gerçekten çok zor. Hocamın ve takım arkadaşlarımın bana davranışı sanki uzun yıllar buradaymışım gibi. Ben de daha çok gol atarak bu takıma katkı vereceğim."