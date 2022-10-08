Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadele sonrası siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael önemli açıklamalarda bulundu. Ismael, "Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, gerçekten çok kötü bir zeminde kaliteden bahsedemeyiz, sadece savaşmak gerekiyordu, biz de savaştık. Böyle bir sahada üç puan aldığımız için mutluyum." dedi. | Beşiktaş hbaerleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadele sonrası siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Josef'in açıklamaları:

Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, gerçekten çok kötü bir zeminde kaliteden bahsedemeyiz, sadece savaşmak gerekiyordu, biz de savaştık. Böyle bir sahada üç puan aldığımız için mutluyum.

İki takım için de kaliteden bahsedemeyiz, pas yapamıyorsunuz. Elimizden geleni yaptık. İki maçtır da gol yemiyoruz, Trabzonspor maçına hazırlanacağız şimdi.