Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Giresunspor - Beşiktaş maçı öncesi siyah-beyazlıların ilk 11'i belli oldu.
GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Giresunspor - Beşiktaş maçı 8 Ekim saat 20:00'de beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görkem, Kuwas, Sainz, Bajic.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Dele, Tayfur, Redmond, Weghorst.