Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Giresunspor'un konuğu oluyor. Sezona iyi başlayan siyah-beyazlı ekip Başakşehir maçı ile düşüşe geçti. Son olarak içeride Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Kara Kartal, Çotanaklar'a karşı 3 puanın sahibi olmak istiyor. Zorlu deplasman öncesi Valerien Ismael'in 11'i belli oldu. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bitexen Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde oynadığı son 3 maçta 7 puan kaybeden ve sadece 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip; 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor'u evinde mağlup ederek hem kötü gidişata 'dur' demek, hem de yeniden yükselişe geçmenin hesabını yapıyor.



ÜÇÜNCÜ TÜRK TAYFUR BİNGÖL



Bu sezonki performansıyla dikkat çeken ve tüm maçlarda görev yapan Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle bugünkü maçta takımdaki yerini alamayacak. Salih Uçan'ın yokluğunda Beşiktaş'ta 8+3 kuralına bağlı olarak 3 yerli oyuncu rotasyonu da değişmek zorunda kalacak. Teknik direktör Valerien Ismael'in, kaleci Ersin Destanoğlu ve Tayyip Talha Sanuç'un yanında üçüncü yerli isim olarak Tayfur Bingöl'ü görevlendirmesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Arias, A. Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Mejia, Görkem, Sainz, Bajic.



BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Tayfur, Gedson, Josef, Muleka, Dele, Redmond, Weghorst.