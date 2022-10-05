Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Brezilyalı yıldız isim Josef de Souza son zamanlarda oldukça gündeme gelmiş durumda.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Josef de Souza'ya sürpriz talip!
Transfer haberi: Beşiktaş'ta top koşturan ve Ankaragücü deplasmanında yaşadığı olaylar nedeniyle gelecek sezon Türkiye'de kalmayacağını açıklayan Josef de Souza'ya sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Futbolcu Ankaragücü deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle gelecek sezon Süper Lig'de top koşturmayacağını belirtmişti.
Bu anlamda gözler Sambacı yıldıza çevrilmişken oyuncunun transfer durumuyla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.