Beşiktaş'ta Salih Uçan şoku yaşanıyor. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu sakatlığı sebebiyle Giresunspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.