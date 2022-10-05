Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yle derbi mücadelesinde 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta devre arasında bazı ayrılıklar yaşanabilir.
Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararını verdi! Devre arası 2 yolcu belli oldu
Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de 8. hafta itibarıyla 6. sırada yer alan siyah-beyazlılarda teknik patron Valerien Ismael, oynatmadığı 2 oyuncunun biletini kesti. 2 oyuncuyla da devre arası yollar ayrılacak. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Teknik direktör Valerien Ismael, uzun süredir forma vermediği iki ismin biletini kesti. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta stoperde görev yapan iki oyuncuyla yollar ayrılıyor.