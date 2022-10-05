Yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Beşiktaş, bu yılı şampiyon tamamlamak istiyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Forma şansı bulamadı! Ocak'ta ayrılmak istiyor
Sezona büyük umutlarla başlayan Beşiktaş, ilk 5 maçında oynadığı oyunla takdirleri toplamıştı. Son 3 haftada yalnızca 2 puan alabilen siyah-beyazlılardaki düşüş göze çarparken, takımda da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kara Kartal'da forma şansı bulamayan o ismin, devre arasında takımdan ayrılmak için izin isteyeceği öğrenildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılar sezona fırtına gibi bir başlangıç yaparken, ilk 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Son 3 maçta büyük düşüş yaşayan Kara Kartal, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.