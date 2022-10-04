Beşiktaş , Fenerbahçe karşılaşmasında oyuna girmesi ile hücum hattına hareket getiren Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal için herkes seferber oldu.
Giresunspor maçında oynayacak mı? Beşiktaş'ta flaş Ghezzal gelişmesi
Beşiktaş haberi: Sakatlığını atlatan ve Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna giren Ghezzal, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Cezayirli yıldızın Beşiktaş'ın Giresunspor'la oynayacağı maçta oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. İşte yaşanan o gelişme... (BJK spor haberi)
Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, derbiden 1 puanla ayrılırken son 30 dakikada gösterilen performans ise umut verdi.
Sakatlığını atlatan ve 72'de oyuna giren Ghezzal'ın takımı ateşlemesi teknik heyetin de yüzünü güldürdü.