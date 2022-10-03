Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi golsüz sonuçlandı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Rachid Ghezzal farkı! Sonradan girdi ve...
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı ve dev derbi 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Sakatlığı nedeniyle son 5 lig maçında forma giyemeyen Rachid Ghezzal, maç öncesi sakatlığını atlatmış ve kadroda yer almıştı. Cezayirli yıldız 72. dakikada Dele Alli'nin yerine oyuna girerken, sahada yine farkını gösterdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
İki dev takım da zirve yolunda önemli puan kayıpları yaşadı.