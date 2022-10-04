Beşiktaş, sezon başında İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Dele Alli'yi kadrosuna katmıştı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Dele Alli'ye büyük şok! Everton...
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dele Alli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların, yaz transfer döneminde Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki oyuncuya kötü haber geldi. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar, yıldız oyuncuyu 1 seneliğine kiralamıştı.
26 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 5 karşılaşmaya çıktı.