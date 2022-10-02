Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Romain Saiss, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Başakşehir ve İstanbulspor maçlarındaki performanslarımız iyi değildi. Bugün kazanamasak da iyi bir reaksiyon verdik. Savaştık ve doğru bir mentaliteyle oynarsak gelecekte iyi skorlar alacağız."

"Bazı önemli fırsatlar yakaladık. Direkten dönen topumuz var. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Çok kaliteli bir takımız. Bu mücadele hırsını devam ettirirsek goller daha çok gelecektir. Fenerbahçe'den gol yememek de önemliydi."