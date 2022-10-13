Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlıların gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazancı, "Hocaya gelen eleştirileri abartı buluyorum. Defansif olarak iyiyiz. Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında da iyi olan taraf bizdik. Beşiktaş'ın başında aynı puanı yerli bir teknik direktör toplasa bu kadar eleştirilmezdi. Şenol Güneş'i istemediğim yönündeki haberler kasıtlı yapılıyor. Bu tür haberler bize zarar veriyor. Bu tür haberler ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor. Kararı ben vermiyorum. Başkana da saygısızlık yapılıyor." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlıların gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kazancı, Valerien Ismael'e yapılan eleştirileri abartılı bulduğunu ifade ederken, Şenol Güneş konusuna da açıklık getirdi.

İŞTE O SÖZLER:

"Hocaya gelen eleştirileri abartı buluyorum. Defansif olarak iyiyiz. Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında da iyi olan taraf bizdik. Beşiktaş'ın başında aynı puanı yerli bir teknik direktör toplasa bu kadar eleştirilmezdi."

"Ben ligimizde her zaman yabancı hocanın kredisinin düşük olduğunu, yerli hocanın kredisinin ise yüksek olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş özelindeyse kredi farkı fazla açıldı."

"Şenol Güneş'i istemediğim yönündeki haberler kasıtlı yapılıyor. Bu tür haberler bize zarar veriyor. Bu tür haberler ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor. Kararı ben vermiyorum. Başkana da saygısızlık yapılıyor."