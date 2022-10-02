BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal Fenerbahçe derbisi kadrosuna alındı!
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş'ta, sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal'ın derbi kadrosunda olacağı öğrenildi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.10.2022- 14:54 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022- 14:59
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal, derbi maçın kadrosuna alındı.
Cezayirli yıldız sakatlığı sebebiyle son 5 lig maçında forma giyememişti.
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